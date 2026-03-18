Arrebatan Copa Africana a Senegal; Marruecos la gana en escritorio

La Confederación Africana de Fútbol informó que su Junta de Apelaciones determinó que Senegal “perdió por incomparecencia” la final de la Copa Africana de Naciones disputada el 18 de enero, y declaró campeona a la selección de Marruecos con un marcador de 3-0 por defecto, revocando así el triunfo senegalés por 1-0 en tiempo extra.

La decisión, anunciada este martes, se fundamenta en los artículos 82 y 84 del reglamento de la competición, que establecen que si un equipo abandona el terreno de juego antes de la conclusión reglamentaria sin autorización del árbitro, será considerado perdedor y quedará eliminado.

Senegal había presentado una apelación contra el fallo disciplinario previo que había mantenido el resultado, pero la junta consideró que la conducta del equipo senegalés infringió la normativa.

El incidente ocurrió en los minutos finales del tiempo añadido, cuando el árbitro señaló un penalti a favor de Marruecos; los jugadores de Senegal, encabezados por el técnico Pape Thiaw, abandonaron el campo en señal de protesta durante 15 minutos, luego de que un gol suyo fuera anulado por una falta previa.

The CAF Appeal Board decided that in application of Article 84 of the Regulations of the CAF Africa Cup of Nations (AFCON), the Senegal National Team is declared to have forfeited the Final Match of the TotalEnergies CAF Africa Cup of Nations (AFCON) Morocco 2025 (“the Match”),… — CAF Media (@CAF_Media) March 17, 2026

Los aficionados intentaron invadir la cancha, aumentando la tensión, finalmente, cuando el juego se reanudó, el delantero marroquí Brahim Díaz falló el penalti con una vaselina estilo Panenka, y Senegal anotó el gol de la victoria en la prórroga.

El fallo le otorga a Marruecos su primer título africano desde 1976, mientras que Senegal pierde la oportunidad de obtener su segundo campeonato en tres ediciones, tras haber ganado en 2021.

Sanciones económicas y reacciones

La Junta de Apelación también redujo de tres a dos partidos la sanción al jugador marroquí Ismael Saibari por mala conducta, y anuló la multa de 100 mil dólares que pesaba sobre él.

Consideró a la Federación Marroquí responsable de la conducta de los recogepelotas y de interferencias en el área de VAR, imponiéndole multas reducidas de 50 mil y 100 mil dólares respectivamente, así como una sanción de 10 mil dólares por el uso de láseres.

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