Neymar sufre lesión muscular, pero no será baja para el Mundial 

El futbolista Neymar fue diagnosticado con una lesión muscular de grado II en la zona del gemelo y estará de baja de dos a tres semanas, pero no dejará la concentración con la selección de Brasil rumbo al Mundial 2026.

De acuerdo con el médico de la selección brasileña, Rodrigo Lasmar, el jugador está llevando un tratamiento intensivo para que se pueda recuperar a tiempo y estar listo para el torneo veraniego.

El delantero de 34 años se unió el miércoles a la concentración brasileña en Teresópolis, en la sierra de Río de Janeiro, junto al resto de los convocados, que fueron llamados por el técnico italiano Carlo Ancelotti.

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Sin embargo, no estuvo en el primer entrenamiento y fue a una clínica para someterse a pruebas complementarias para su lesión. El Club Santos, equipo donde juega el delantero, informó en días previos que el atacante tenía apenas un edema en el gemelo, pero la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) quiso tener su propio diagnóstico.

Lo más seguro es que se pierda los dos amistosos previos al Mundial ante Panamá, el domingo en el estadio Maracaná, y Egipto, el próximo 6 de junio en el Huntington Bank Field de Cleveland, Estados Unidos.

También sería duda para el debut de Brasil en el Mundial ante Marruecos, el próximo 13 de junio, en Nueva Jersey. Posteriormente, se enfrentarán después con Haití el 19 de junio, en Filadelfia, y a Escocia, cinco días después, en Miami.

Editor: Diego González

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