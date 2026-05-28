UNICEF alerta por trabajo infantil y matrimonios forzados en Puebla

El trabajo infantil y mujeres forzadas a matrimonios tempranos amenazan los derechos de la niñez poblana, alertó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

El análisis de la situación de la niñez y adolescencia en México arroja que el 17.9 por ciento de las infancias en el estado trabajan, cuando la tasa nacional es de 13.1 por ciento.

Mientras que el 22.2 por ciento de las mujeres de 20 a 24 años se casaron antes de los 18 en el estado, el porcentaje a nivel nacional es del 18.2 por ciento.

La UNICEF explica que la alta prevalencia de violencia sexual contra niñas y adolescentes se vincula a la persistencia de uniones tempranas y matrimonios infantiles, prácticas que reproducen dinámicas de control y abuso estructural.

“En muchos casos, la violencia sexual antecede o se justifica socialmente mediante una unión”, advierte.

En la entidad poblana, la tasa de víctimas de violencia sexual en la infancia o adolescencia es de 80.9 por cada 100 mil, más baja que a nivel nacional, que es de 127.2.

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Por su parte, en Puebla, hay 1.9 millones de niñas, niños y adolescentes, un estimado del 29.4 por ciento de la población estatal.

De estos, 5.9 por ciento son hablantes de lengua indígena, 2.5 por ciento se identifican como afromexicanos y 2.1 por ciento viven con discapacidad.

La pobreza multidimensional afecta al 62.8 por ciento de la población de menores de edad en el estado, de la cual el 75 por ciento carece de acceso a seguridad social.

Asimismo, la UNICEF destacó la cobertura de vacunación en el primer año al alcanzar 81.5 por ciento, así como la asistencia escolar de 89.3 por ciento.

No obstante, hay rezagos como el promedio de escolaridad de solo 10.9 años y la disponibilidad de agua en viviendas del 26.9 por ciento.

Por otra parte, el sobrepeso y la obesidad afectan al 26.6 por ciento de la población de entre 5 y 11 años.

Editor: César A. García

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