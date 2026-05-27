Alexia Putellas se despide del Barcelona tras 14 años y 38 títulos

La emblemática jugadora española del FC Barcelona, Alexia Putellas, se despidió del club tras formar parte de la institución durante 14 años llenos de gloria. Su legado abarca desde éxitos colectivos, como la conquista de cuatro Champions League, hasta galardones individuales de la máxima exigencia, entre los que destacan sus dos Balones de Oro, convirtiéndose en la primera jugadora blaugrana en obtener dicha distinción y en un auténtico estandarte en la historia del fútbol femenino.

Su primer contacto con el Barça fue gracias a su padre, quien le inculcó el amor por los colores y la llevó por primera vez al Camp Nou cuando apenas tenía seis años. “En aquel entonces solo veía hombres jugando en el estadio, y nunca se me habría cruzado por la cabeza que un día, ahí mismo, serían 90 mil culés los que cantarían mi nombre”, declaró en su emotivo video de despedida.

La catalana pasó por “La Masía” en 2005 a los 11 años; sin embargo, debido a una reestructuración interna, solo pudo permanecer una temporada. La revancha llegó en julio de 2012 cuando, con 18 años, tuvo la oportunidad de volver a vestir los colores de su vida, esta vez como elemento del primer equipo. “En mi peor momento, siempre diré que el Barça me salvó”, confesó al recordar que perdió a su padre apenas un mes antes de concretar su fichaje con el conjunto culé.

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Putellas se marcha dejando un impresionante palmarés de 38 títulos colectivos con la institución, repartidos en 4 Champions League, 10 ligas, 11 Copas de la Reina, 6 Supercopas de España y 7 Copas de Cataluña; un éxito que a nivel individual la consagró con dos Balones de Oro, dos premios The Best de la FIFA, dos galardones a la Mejor Jugadora de la UEFA y dos MVP de la Champions League. No obstante, para la capitana, el mayor logro de su carrera trasciende las vitrinas: “Al principio, ser jugadora de fútbol no estaba ni tan solo reconocido como una profesión. Y ahora me siento con el privilegio de haber sido parte del cambio.”

El evento institucional para reconocer su adiós y su “historia perfecta” en el club se llevó a cabo este miércoles 27 de mayo en el Spotify Camp Nou, escenario donde se dieron cita todas sus compañeras de equipo, amigos, familiares y miembros de la directiva, entre ellos Rafa Yuste y Joan Laporta. Al finalizar el acto, se trasladaron al Estadio Johan Cruyff para disputar el último encuentro de Alexia con los colores del Barça; un compromiso ante la Real Sociedad que ganaron 2-1, cerrando así su legendaria trayectoria con una victoria.

Editor: José Francisco Escobar

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