Encuentran a mujer sin vida en la colonia 10 de Mayo

Una mujer fue localizada sin vida al interior de su domicilio en la colonia 10 de Mayo, en la ciudad de Puebla, en un hecho que es investigado por las autoridades como un posible caso de violencia de género.

De acuerdo con el informe policial, el hallazgo ocurrió sobre la calle María Esther de Echeverría, luego de que Antonio R., padre de la víctima, acudiera al inmueble tras recibir un mensaje de su hija en el que le pedía ayuda debido a que tenía problemas con su pareja, identificada como Roberto Carlos V.

Al ingresar a la vivienda, el hombre encontró a Carolina R., recostada sobre una cama, semidesnuda y con una cuerda color café alrededor del cuello. Además, presentaba moretones en el brazo y la pierna derecha, por lo que solicitó el apoyo de los cuerpos de emergencia a través del 911.

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Paramédicos de Protección Civil, a bordo de la unidad A-3074, realizaron la valoración correspondiente; sin embargo, confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales y determinaron como diagnóstico preliminar un paro cardiorrespiratorio derivado de asfixia traumática.

Elementos policiales acordonaron el inmueble para preservar los indicios y dieron aviso a la Fiscalía General del Estado (FGE), cuyo personal realizó las diligencias de levantamiento del cadáver e inició la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de la pareja sentimental de la víctima. De manera preliminar, el caso es investigado bajo el protocolo de feminicidio.

Editor: César A. García

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