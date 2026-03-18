Carambola en Periférico Ecológico deja tráfico intenso

Una carambola registrada sobre el Periférico Ecológico, a la altura de Agua Santa, con dirección a Cholula, generó tráfico intenso en la zona por al menos dos horas y largas filas de unidades.

En el accidente estuvieron involucrados al menos tres vehículos. Una camioneta terminó montada sobre el muro de contención, siendo el concreto el que frenó la inercia del impacto.

Elementos de emergencia acudieron de inmediato para atender la situación, evaluar posibles lesionados y restablecer la circulación en una de las arterias más transitadas de la zona metropolitana.

Después de las 18:30 horas, la circulación fue abierta tras el retiro de las unidades siniestradas.

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