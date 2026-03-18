Mario Riestra acusa ataque armado por falsa patrulla en la Puebla-Veracruz

A través de sus redes sociales, Mario Riestra Piña, presidente del Partido Acción Nacional (PAN) en Puebla, reportó que fue víctima de un ataque armado por parte de los tripulantes de una falsa patrulla en la autopista Puebla-Veracruz.

Según el ex diputado federal y local, viajaba junto con otros acompañantes en un vehículo cuando fue interceptado por una patrulla que intentó detenerlos a la altura de Palmarito Tochapan.

No obstante, el político refirió que notaron que la unidad era apócrifa, por lo que no detuvieron su andar y siguieron avanzando, pero en ese instante, los tripulantes de la supuesta patrulla abrieron fuego en su contra.

‼️muy grave‼️



Increíble la inseguridad en las autopistas poblanas.



Una patrulla 🚓 falsa intentó detenernos en este punto de la autopista 🛣️ Puebla – Veracruz.



Cuando detectamos que era falsa disparó al vehículo.



Afortunadamente estamos bien.



No puede ser que el gobierno… pic.twitter.com/xZ8h4AwKos — Mario Riestra Piña (@marioriestra) March 18, 2026

Tras señalar que él y sus acompañantes se encontraban bien y salieron ilesos, Riestra Piña, reprochó las condiciones de seguridad en esta vialidad.

“No puede ser que el gobierno no haga nada. Todos saben en qué puntos y con qué modus operandi”, expuso.

Además de ello, calificó a la Guardia Nacional como “una basura”, sin que haya precisado más detalles del caso o informado si presentará una denuncia formal ante el Ministerio Público.

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