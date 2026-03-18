Camión de limpia choca contra árbol en CDMX y deja 12 lesionados

Un camión de servicios urbanos se impactó contra un árbol la noche del martes 17 de marzo en el sur de la Ciudad de México, dejando al menos 12 trabajadores lesionados, informaron las autoridades locales.

El percance ocurrió alrededor de las 23:00 horas sobre Periférico Sur, en la alcaldía Tlalpan. Según los primeros reportes, el pavimento mojado tras las lluvias registradas horas antes habría provocado el accidente.

Tras el accidente se desplegó un operativo con la participación del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas y de la Cruz Roja Mexicana.

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De los 12 lesionados, se reportó que alrededor de tres trabajadores requirieron traslado a un hospital debido a la gravedad de sus heridas, mientras que el resto fue atendido en el lugar por contusiones menores.

Testigos señalaron que el vehículo circulaba a velocidad moderada cuando, de manera repentina, el conductor perdió el control, provocando que parte del árbol cayera sobre la vialidad y complicara la circulación.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre el estado de salud del conductor y los demás afectados; las autoridades ya iniciaron las investigaciones para determinar las causas exactas del percance.

En seguimiento al servicio en calle Periférico Sur, colonia Narciso Mendoza, en @TlalpanAl, informamos que una camioneta de obras y servicios urbanos se impactó en un árbol. Resultando doce personas lesionadas y tres personas trasladadas al hospital por paramédicos.… pic.twitter.com/j5jLnupLk0 — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) March 18, 2026

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