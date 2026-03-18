Trump asegura que no teme “otro Vietnam” en ofensiva contra Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que no teme que una eventual incursión militar terrestre en Irán derive en “otro Vietnam”, en medio de la ofensiva que mantiene junto a Israel en Medio Oriente.

“No tengo miedo de nada”, respondió el mandatario estadounidense ante cuestionamientos de la prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca sobre el riesgo de que el conflicto se convierta en una guerra prolongada.

Las declaraciones ocurren mientras crece la posibilidad de una operación militar terrestre, en un contexto donde no se vislumbra un final claro del conflicto armado, el cual está cerca de llegar a las tres semanas.

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Desde Irán, el viceministro de Relaciones Exteriores, Saeed Khatibzadeh, advirtió sobre las consecuencias y pidió revisar lo ocurrido en la Guerra de Vietnam, un conflicto que fue prolongado y de alto costo para EU.

El enfrentamiento también ha generado incertidumbre económica internacional, con un alza en los precios del petróleo tras el cierre del estrecho de Ormuz, lo que ha incrementado la tensión en los mercados.

Aunque en un inicio el magnate republicano estimó que la Operación Furia Épica podría durar entre cuatro a cinco semanas, posteriormente afirmó que su final era cercano, sin precisar una fecha exacta.

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