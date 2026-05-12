Donald Trump afirma que Cuba “está pidiendo ayuda” de EU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Cuba atraviesa una “grave crisis” y aseguró que el gobierno de la isla ha solicitado ayuda, por lo que anticipó un proceso de diálogo bilateral.

A través de su red social Truth Social, el mandatario calificó a Cuba como un “país fallido” que, dijo, se dirige únicamente “hacia abajo”, y señaló que responderán mediante conversaciones diplomáticas.

Además, reconoció que el diálogo con La Habana se encuentra actualmente “estancado”, aunque sostuvo que existe disposición de su administración para atender las solicitudes de acercamiento.

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El mandatario estadounidense indicó que este proceso ocurre tras un encuentro bilateral confirmado por Cuba el 21 de abril en La Habana, en medio de un contexto de tensión diplomática.

Por ello, recordó que a inicios de este mes planteó que Estados Unidos podría “tomar el control” de la isla, ubicada al sur de Florida y gobernada por un sistema comunista que se encuentra en crisis.

Dichas crisis se han agravado por la gestión interna, el embargo estadounidense vigente desde hace 60 años y recientes restricciones impuestas al suministro de combustible.

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