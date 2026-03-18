Revelan primer tráiler oficial de “Spider-Man: Brand New Day”

Sony Pictures publicó el primer tráiler oficial de Spider-Man: Brand New Day, la cuarta entrega protagonizada por Tom Holland, que profundiza en las consecuencias emocionales tras los eventos de No Way Home.

El avance muestra a Peter Parker enfrentando el aislamiento después de que nadie recuerde su identidad, incluido su círculo cercano como MJ y su mejor amigo Ned, lo que refuerza el tono introspectivo de la historia.

Entre las novedades, se confirmó la incorporación de Jon Bernthal como Frank Castle, alias The Punisher, además del regreso de Michael Mando como Mac Gargan/Scorpion, quien apareció en Homecoming.

Te puede interesar: Ejecutivo defiende omisiones en el “In Memoriam” de los Óscar

En el plano narrativo, el adelanto introduce una transformación biológica en el superhéroe arácnido, ya que su ADN comienza a cambiar, lo que podría representar un riesgo, pero también potenciar sus habilidades.

Para entender estos cambios, Peter Parker recurrirá al Dr. Bruce Banner/Hulk, quien aparentemente tampoco lo recuerda; le advierte sobre las consecuencias de esta mutación y la amenaza que puede presentar.

La película, dirigida por Destin Daniel Cretton, contará además con un elenco integrado por Zendaya, Jacob Batalon, Mark Ruffalo y Sadie Sink. Se estrenará el próximo 31 de julio de 2026 en todo el mundo.

Te recomendamos: