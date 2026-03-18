Venezuela gana su primer Clásico Mundial de Béisbol tras vencer a EU

La selección de Venezuela se coronó por primera vez campeona del Clásico Mundial de Béisbol 2026 tras vencer 3-2 a Estados Unidos en la final disputada en Miami, Florida.

El juego se definió en la novena entrada, cuando el tercera base Eugenio Suárez conectó un doble que impulsó la carrera de la victoria, rompiendo el empate 2-2.

Con este resultado, la selección de béisbol venezolana logra su primer título en el torneo, tras tener como mejor resultado previo el tercer lugar en el Clásico Mundial de 2009.

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El equipo veneco firmó un torneo destacado, con una sola derrota en fase de grupos y eliminando a equipos favoritos como Japón e Italia en las rondas finales.

La victoria desató celebraciones en Caracas y otras ciudades de Venezuela, donde miles de aficionados salieron de noche a las calles para festejar el campeonato.

Además, la presidenta interina Delcy Rodríguez declaró “día de júbilo nacional no laborable” para poder celebrar el histórico triunfo de la selección venezolana.

TEAM VENEZUELA WINS ITS FIRST #WORLDBASEBALLCLASSIC! pic.twitter.com/pysxBJiZZf — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 18, 2026

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