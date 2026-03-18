Lanzan campaña “Latidos Por Amor a Puebla” para atender emergencias cardíacas

Con la finalidad de impulsar la certificación de espacios cardioprotegidos tanto en el ámbito público como privado, la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado inicio la primera etapa de la campaña “Latidos Por Amor a Puebla”, mediante la realización de capacitaciones orientadas a la atención oportuna de emergencias cardíacas.

Las acciones comenzaron con la participación del personal del Organismo Público Descentralizado Convenciones y Parques, quienes recibieron formación teórica y práctica sobre el protocolo de atención ante un paro cardiaco súbito, lo cual incluye la aplicación de Reanimación Cardiopulmonar (RCP), el uso correcto de un desfibrilador externo automático y las bases de primeros auxilios.

Durante el evento, la instructora del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) Noemí Suárez, exhortó a las y los participantes a aprovechar este tipo de capacitaciones, ya que contar con estos conocimientos marca la diferencia entre la vida y la muerte en situaciones de emergencia.

La campaña “Latidos Por Amor a Puebla”, en su primera etapa, continuará en espacios públicos y privados del área metropolitana, donde existe una alta concentración y flujo constante de personas, como recintos, plazas comerciales, centros escolares, instituciones educativas y edificios gubernamentales.

Posteriormente, estas acciones se extenderán de manera gradual al interior del estado, con el objetivo de fortalecer las capacidades de respuesta ante emergencias médicas en todo el territorio poblano.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta Mier, reitera su compromiso con la protección de la salud y la vida de las y los ciudadanos; mediante la implementación de acciones preventivas, capacitación y el fortalecimiento de entornos seguros que permitan una respuesta oportuna ante emergencias.

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