Proponen reforma para reciclaje de residuos de construcción en Puebla

En rueda de prensa, el diputado Elpidio Díaz Escobar destacó la presentación de una iniciativa para reformar la Ley para la Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable del Estado de Puebla, en materia de reciclaje de residuos de construcción y demolición.

El diputado señaló que su propuesta legislativa plantea reformar diversos artículos de la Ley para la Protección del Medio Ambiente y el Desarrollo Sustentable del Estado de Puebla, con el objetivo de regular de manera más estricta el transporte y la disposición de los desechos de construcción, ya que con frecuencia se depositan en sitios no autorizados.

“Con esta propuesta legislativa se busca establecer sanciones más severas para quienes incumplan la normativa, especialmente transportistas y actores involucrados en la disposición irregular de los materiales”, señaló el diputado.

Para este fin, el diputado propone la creación de centros de reciclaje donde los residuos de construcción puedan transformarse en nuevos materiales como block, adoquín, grava y arena, reincorporándolos al ciclo productivo y reduciendo la explotación de recursos naturales, lo que también pretende mitigar problemas ambientales como inundaciones, ocasionadas por la acumulación de desechos en barrancas y ríos.

Por otra parte, el diputado Elpidio Díaz, presidente de la Comisión de Transportes y Movilidad, destacó las acciones del Ejecutivo del Estado para la entrega de apoyos por más de 11 millones de pesos a concesionarios y permisionarios que cumplan con la revista vehicular. No obstante, señaló la importancia de fortalecer las acciones para evitar que persistan prácticas irregulares en el transporte público.

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