Puebla refuerza prevención contra Gusano Barrenador con 2 mil trampas instaladas

El Gobierno del Estado de Puebla mantiene una estrategia permanente de prevención y control del Gusano Barrenador del Ganado (GBG), basada en la vigilancia sanitaria, la atención oportuna y el acompañamiento directo al sector pecuario.

A través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, y en coordinación con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA), la Comisión México–Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa (CPA) y el Comité de Fomento y Salud Animal del Estado de Puebla, se ejecutan acciones permanentes de supervisión, monitoreo y control sanitario.

Como parte de la estrategia de prevención y control se han colocado 2 mil trampas para la mosca (Cochliomyia hominivorax); tres brigadas permanentes integradas por seis elementos, cada una con médicos veterinarios (tres federales y tres estatales); la atención y contención inmediata de casos de GBG; 18 Puntos de Verificación Interna (PVI’s); capacitaciones y acciones de información en campo dirigidas a productoras y productores ganaderos sobre medidas preventivas, todo esto en la entidad, con refuerzo en la Sierra Negra del estado.

En próximos días se instalarán 3 mil trampas adicionales para fortalecer el control de la mosca del Gusano Barrenador del Ganado. Con estas acciones, Puebla es considerado un estado buffer, al funcionar como una zona de contención que contribuye a evitar la dispersión de la plaga hacia otras regiones del país.

El Gobierno del Estado de Puebla refrenda su compromiso de proteger el patrimonio ganadero y mantener acciones permanentes que garanticen la sanidad animal en todo el territorio estatal.

Te recomendamos: