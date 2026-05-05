FMF descarta alineación indebida en el América vs. Pumas

La Federación Mexicana de Fútbol (FMF), a través de la Comisión Disciplinaria, aclaró la polémica por una supuesta alineación indebida en el juego de ida de los cuartos de final entre América vs. Pumas.

En un comunicado, la FMF informó que, luego del análisis de la acción señalada, determinó que no se configuró una alineación indebida conforme al reglamento de competencia vigente en la Liga MX.

La Comisión de Árbitros detalló que durante el minuto 62 se presentó una omisión en el proceso de sustituciones, en medio de la revisión de un posible protocolo de conmoción dentro del encuentro.

El organismo explicó que inicialmente se permitió el ingreso del jugador número 22 en sustitución del número 32, pero posteriormente el cuerpo técnico del América intervino para ajustar la modificación.

Comunicado de la Comisión Disciplinaria 📄: pic.twitter.com/4Yxgp3ydfY — Federación Mexicana de Futbol (@FMF) May 5, 2026

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Finalmente, se autorizó el ingreso del jugador número 22 en lugar del número 4, situación que fue revisada por la Comisión Disciplinaria tras el reporte arbitral del encuentro disputado.

La FMF precisó que la omisión detectada no encuadra en los supuestos de alineación indebida establecidos en el Artículo 26 del Reglamento de Competencia de la Liga BBVA MX.

Por último, se determinó una multa económica para el América por no respetar el número de oportunidades de sustitución, además de anunciar que se revisará la responsabilidad del cuerpo arbitral.

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