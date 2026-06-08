Sheinbaum abandera a la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la Ceremonia de Abanderamiento y la Toma de Protesta de la Selección Nacional de México que representará al país en la Copa Mundial de la FIFA 2026, realizada en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

Durante el acto, la mandataria entregó la Bandera Nacional al portero Guillermo Ochoa, quien la recibió en representación de los 26 seleccionados y el cuerpo técnico. Sheinbaum Pardo también se tomó la fotografía oficial con la delegación mexicana.

Sheinbaum expresó: “La patria confía en que, como buenos y leales mexicanos, sabrán cumplir con su protesta por el bien del pueblo y por el bien de la nación. Que su ejemplo inspire a millones de mexicanas y mexicanos a creer en la fuerza del deporte y en el poder de sus sueños. Muchas felicidades. Les deseamos el mayor de los éxitos. ¡Que viva la Selección! Enhorabuena”.

Abanderamiento de la Selección Mexicana de Fútbol. Ciudad de México https://t.co/NF0VPdffTG — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 8, 2026

La lista de convocados incluye a los porteros Raúl Rangel, Guillermo Ochoa y Carlos Acevedo; defensas Israel Reyes, Jesús Gallardo, Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez y Mateo Chávez; mediocampistas Erik Lira, Luis Romo, Obed Vargas, Brian Gutiérrez, Orbelín Pineda, Edson Álvarez, Gilberto Mora, César Huerta, Álvaro Fidalgo y Luis Chávez; y delanteros Roberto Alvarado, Alexis Vega, Julián Quiñones, Santiago Giménez, Guillermo Martínez, Armando González y Raúl Jiménez.

Al evento asistieron el presidente ejecutivo de la FMF, Ivar Sisniega; el comisionado Mikel Arriola; el director técnico Javier Aguirre; el secretario general adjunto Enrique Nieto; los auxiliares técnicos Rafael Márquez y Antonio Amor; el director deportivo Duilio Davino; el preparador físico Pol Lorente Solá; el entrenador de porteros Joseba Ituarte; y el director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Rommel Pacheco.

Un honor recibir la Bandera de México de manos de la Presidenta Claudia Sheinbaum.



Representar a nuestro país siempre ha sido un privilegio y una responsabilidad que asumimos con orgullo. Hoy, al recibir este símbolo que nos une como nación, reafirmamos el compromiso de darlo… pic.twitter.com/0XZoHIs4gS — Guillermo Ochoa (@yosoy8a) June 8, 2026

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