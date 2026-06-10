Realizan operativo de limpieza en inmediaciones del Cuauhtémoc

Como parte de las acciones permanentes para mantener espacios públicos limpios, seguros y ordenados para las y los poblanos, y por instrucción del alcalde Pepe Chedraui, el Organismo Operador del Servicio de Limpia (OOSL) llevó a cabo un operativo especial de limpieza en los alrededores del Estadio Cuauhtémoc, una vez concluido el evento deportivo realizado en este recinto.

Las cuadrillas del Organismo realizaron labores de limpieza en calles, banquetas, áreas de acceso y zonas de concentración de asistentes, retirando residuos generados durante la jornada deportiva para restablecer las condiciones óptimas del espacio público.

Estas acciones forman parte del compromiso del Gobierno de la Ciudad con la conservación de una imagen urbana digna y el fortalecimiento de entornos limpios que contribuyan al bienestar de la ciudadanía.

El Gobierno de la Ciudad, que encabeza el alcalde Pepe Chedraui, reafirma su compromiso de trabajar de manera permanente en la atención y mantenimiento de los espacios públicos, promoviendo la corresponsabilidad ciudadana para mantener una Puebla más limpia y ordenada.

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