Denuncian incursión de presunto líder huachicolero a mina en Metlaxixtla, Zacatlán

Sumada a la crisis socioambiental por la minería a cielo abierto de feldespatos en Zacatlán, habitantes denunciaron la incursión del presunto líder huachicolero Juan Lira Maldonado “El Moco”, aspirante a la presidencia de Chignahuapan en 2024, al llevar maquinaria a la comunidad de Metlaxixtla para operar una nueva mina de la que desconoce si tiene permisos.

“Nos preguntamos ¿Qué relación hay tejidas entre empresas mineras mexicanas y extranjeras con gente que está vinculada a la economía ilegal en esta zona?”, dijo Silvia Villaseñor del Consejo Tiyac Tlali.

De acuerdo con la población, observaron al ex candidato de Fuerza Por México acudir a esta comunidad para convencer a la población de aceptar la operación de la mina, lo que les causa temor, debido a que es público que hay una orden de aprehensión en su contra.

Un grupo de habitantes de Zacatlán acudió este martes 23 de junio a instalaciones de la Procuraduría Federal de Protección Al Medio Ambiente y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para presentar una denuncia popular con los resultados de estudios realizados por la Clínica Jurídica Berta Cáceres de la Ibero Ciudad de México.

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Entre estos señalamientos se encuentran que tres de las cinco empresas mineras que operan en el municipio lo hacen al realizar su actividad fuera de las áreas concesionadas, ausencia de permisos municipales de uso de suelo y desechos de minería a cielo abierto.

Por otra parte, la explotación del agua de manera indiscriminada que ha dejado a la población sin el líquido. Al investigar encontraron títulos de concesión de agua con uso distinto al autorizado.

Asimismo, los activistas alertaron que esta actividad expone a las niñas y niños que acuden a la escuela primaria Metepec Modesto Barrios al exponerse al polvo de sílice que puede causar cáncer, destruye bosques y suelos fértiles, así como cuerpos de agua.

La respuesta de las autoridades federales es revisar las concesiones, no obstante, advierten que hay vacíos legales que han aprovechado las empresas mineras para obtener los diferentes permisos para operar lo que dificulta su supervisión.

La actividad minera en este municipio creció en los últimos cinco años, y con esto los daños en el ambiente.

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