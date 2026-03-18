México doblega el sarampión con millones de vacunas aplicadas

La Secretaría de Salud informó que el brote de sarampión en el país muestra una tendencia sostenida a la baja, impulsada por la estrategia nacional de vacunación y la participación de la población.

El titular de la dependencia, David Kershenobich, explicó que la enfermedad suele presentarse en brotes localizados, lo que facilita su control, especialmente en Jalisco, donde se concentra la mayoría de casos.

Recordó que el sarampión es altamente contagioso, con capacidad de transmisión de hasta 18 personas por caso, por lo que subrayó la importancia del aislamiento oportuno y la vacunación de contactos.

Por su parte, el subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark, informó que se ha logrado una reducción cercana al 30% en los casos activos a nivel nacional.

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Detalló que en las últimas cinco semanas 13.3 millones de personas han acudido a vacunarse, por lo que se mantiene el llamado a la población en general a completar sus esquemas de inmunización.

A su vez, indicó que la meta es alcanzar 25 millones de vacunas en un periodo de 10 semanas, con un promedio de 2.5 millones de aplicaciones semanales, de las cuales ya va más de la mitad.

El subsecretario federal detalló que el pico de contagios se registró entre el 21 y el 24 de febrero, y aseguró que desde entonces se observa una disminución sostenida en la transmisión del virus.

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Brote de sarampión en México muestra tendencia a la baja gracias a la vacunación



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