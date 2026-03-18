Piden revisar sanciones por vidrios polarizados en Puebla

Con el objetivo de fortalecer la seguridad jurídica de las personas conductoras y garantizar que las normas de tránsito se apliquen conforme a la ley, la diputada María Fernanda de la Barreda Angon presentó un exhorto mediante el cual solicita revisar la aplicación de disposiciones municipales relacionadas con sanciones por vidrios polarizados en vehículos.

La legisladora señaló que toda regulación en materia de tránsito debe respetar los principios de legalidad, proporcionalidad y protección de derechos humanos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, especialmente cuando las normas pueden derivar en sanciones o afectar la movilidad cotidiana de las personas.

“Las normas de tránsito deben aplicarse con claridad y respeto a los derechos de las personas, evitando requisitos que generen confusión o afecten la seguridad jurídica de los conductores”, indicó la diputada.

Asimismo, destacó que las sanciones deben basarse en la verificación real de los hechos y no únicamente en la falta de documentos que no forman parte de las obligaciones ordinarias de circulación.

“No se trata de eliminar la regulación vial, sino de asegurar que las sanciones se apliquen con criterios claros y plenamente apegados a la ley”, afirmó.

Con el exhorto, se pretende revisar disposiciones municipales sobre sanciones por vidrios polarizados, armonizar los reglamentos con la legislación estatal de movilidad, evitar cargas documentales excesivas para las personas conductoras, como la solicitud de documentos que no resultan idóneos para verificar la infracción, entre estos la tarjeta de circulación o la factura del vehículo, así como fortalecer la seguridad jurídica y el respeto al derecho a la movilidad.

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