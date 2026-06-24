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SEDETRA Puebla celebra acuerdo laboral entre Audi y Sindicato

Por:
Guadalupe Juárez
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La SEDETRA Puebla celebró el acuerdo laboral entre Audi y su Sindicato. / Foto: Especial.

El acuerdo entre el Sindicato Independiente de Trabajadores de Audi (SITAUDI) y la armadora alemana fortalece la competitividad de Puebla en un momento en el que la industria automotriz enfrenta retos asociados a la transformación tecnológica, la transición hacia nuevas formas de movilidad y las condiciones del mercado internacional.

Así lo indicó la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo (SEDETRA) del gobierno del estado, al celebrar el acuerdo entre ambas partes.

En el comunicado indican que la resolución de la revisión contractual de este año mediante el consenso envía una señal positiva a inversionistas nacionales y extranjeros sobre la capacidad del Estado para construir acuerdos que favorezcan la productividad y el desarrollo económico.

La dependencia estatal reconoció la disposición de la empresa y de la representación sindical para privilegiar el diálogo como mecanismo de solución.

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“El estado de Puebla se consolida como una entidad donde la paz laboral, la inversión y el bienestar de las personas trabajadoras avanzan de manera conjunta”, dice el escrito.

La dependencia afirmó que este acuerdo contribuye a preservar la confianza como destino estratégico para la industria automotriz y fortalece las condiciones para que continúe la llegada de más oportunidades de empleo, inversión y crecimiento para las y los poblanos.

Apuntó que, Puebla es uno de los principales polos automotrices de México y concentra una de las cadenas de proveeduría más importantes del país.

Además, la industria automotriz representa un sector estratégico para el desarrollo económico estatal, al generar miles de empleos directos e indirectos, donde la planta Audi constituye un referente de inversión, exportación y generación de bienestar para las familias poblanas.

Editor: César A. García

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