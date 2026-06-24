Inicia juicio oral por el asesinato del estudiante Aldo Padilla

Tras casi seis años, el juicio oral por el asesinato del estudiante de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Aldo Padilla Cid, arrancó este miércoles en la Casa de Justicia de Puebla.

“La memoria sigue viva, la impunidad también”, se leía en los cárteles que su familia y amigos llevaron durante una manifestación afuera de las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia de Puebla.

Los seres queridos del estudiante exigieron justicia para el joven de apenas 18 años de edad y que Orlando N., Eduardo N. y Edgar Osvaldo N., señalados como los responsables de su asesinato, se queden en prisión.

Los manifestantes acusaron que Edgar Osvaldo N., uno de los responsables del asesinato, se dio a la fuga y evadió a las autoridades por cuatro años y hasta el 22 de octubre de 2024 fue detenido por la Fiscalía General del Estado (FGE).

Aldo fue asesinado el 16 de noviembre de 2020 cuando iba a su casa en la colonia Volcanes y, a una cuadra antes de llegar, fue asaltado y atacado con un arma blanca, con la que le arrebataron la vida.

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“Mi sobrino no va a regresar, el hijo de Alicia, el hermano de Alicia y de Ale no va a regresar; estamos y estaremos siempre con el corazón roto porque Aldo no se va a casar, no va a terminar su carrera; la vida de Aldo terminó, la nuestra continúa con su ausencia”, dijo una de sus tías.

Los familiares recriminaron que los responsables hayan permanecido libres por varios años.

El juicio será en contra de Edgar Osvaldo N., mientras los dos sujetos señalados continuarán su proceso aparte, informó la familia de Aldo.

“Esperamos que el Poder Judicial haga lo que le corresponde; nosotros hoy nos reunimos para exigir que no haya más ausencias en la familia”, dijo.

Editor: César A. García

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