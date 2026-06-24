Investigan triple homicidio en Atlixco; víctimas eran originarias de Morelos

Tres hombres fueron asesinados con disparos de arma de fuego durante las primeras horas de este martes en el municipio de Atlixco, en un hecho que ya es investigado por las autoridades ministeriales como un posible ataque planeado.

Los hechos ocurrieron en un camino de terracería ubicado en la colonia Santa Lucía Cosamaloapan, donde vecinos alertaron a los servicios de emergencia tras escuchar varias detonaciones. Minutos después, reportaron la presencia de tres personas tendidas sobre el suelo con visibles lesiones provocadas por proyectiles.

Al lugar acudieron elementos de corporaciones municipales, estatales y federales, quienes confirmaron que las víctimas ya no contaban con signos vitales.

De acuerdo con los primeros indicios, los hombres presentaban múltiples heridas de bala y se encontraban en una zona apartada, junto a herramientas de trabajo que aparentemente utilizaban para actividades de excavación.

Corporaciones municipales, estatales y federales acudieron al lugar.

Testigos señalaron que poco después de los disparos observaron alejarse una motocicleta ocupada por sujetos armados, versión que forma parte de las líneas de investigación.

Personal de la Fiscalía General del Estado realizó el procesamiento de la escena y el traslado de los cuerpos al anfiteatro correspondiente.

De manera preliminar se informó que los fallecidos serían originarios del estado de Morelos, por lo que se iniciaron las gestiones para la localización y notificación de sus familiares.

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