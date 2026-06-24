IBERO Puebla consolida liderazgo en sustentabilidad 

La IBERO Puebla continúa consolidándose como una de las instituciones de educación superior con mayor incidencia en temas de sustentabilidad y cuidado de la casa común, gracias a su participación y liderazgo en espacios de articulación regional, nacional e internacional enfocados en la construcción de soluciones frente a los desafíos socioambientales contemporáneos.

Así lo destacó la Dra. Valentina Campos Cabral, directora del Instituto de Investigaciones en Medio Ambiente Xabier Gorostiaga, SJ, quien explicó que la Universidad encabeza importantes esfuerzos de coordinación interinstitucional que fortalecen la formación, investigación, gestión ambiental y vinculación en materia de sustentabilidad.

Uno de los principales espacios en los que participa la IBERO Puebla es el Consorcio Mexicano de Instituciones de Educación Superior para la Sustentabilidad (COMPLEXUS), del cual la Dra. Campos ocupa la Secretaría Ejecutiva desde mayo del año pasado. Esta responsabilidad implica coordinar el trabajo de 20 universidades públicas y privadas del país para impulsar diagnósticos sobre distintas dimensiones de la sustentabilidad y conocer el estado actual de las instituciones de educación superior en temas ambientales.

Entre las acciones impulsadas desde este espacio destacan estudios sobre la percepción de la sustentabilidad entre estudiantes universitarios, la institucionalización de políticas ambientales dentro de las universidades y la evaluación de estrategias relacionadas con el cambio climático. Estos esfuerzos se desarrollan en colaboración con organismos nacionales e internacionales especializados en sustentabilidad y educación superior.

La académica también señaló que la Universidad forma parte de la Secretaría Técnica de la Red de Sustentabilidad y Ambiente de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), espacio que reúne a cerca de 40 instituciones de la región Centro-Sur del país. Desde esta plataforma se promueven proyectos de investigación, capacitación, formación y cooperación que permiten compartir buenas prácticas y fortalecer capacidades institucionales en materia ambiental.

A nivel internacional, la IBERO Pueblaparticipa en redes de colaboración que integran a cientos de universidades de América Latina, el Caribe y la comunidad iberoamericana. Estas alianzas permiten intercambiar experiencias, fortalecer proyectos de investigación y posicionar a la Universidad como un referente en la promoción de la sustentabilidad desde la educación superior.

Además, la Dra. Campos Cabral también coordina la Red de Ecología Integral de la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús, una iniciativa que articula a instituciones educativas, pastorales, sociales y de formación vinculadas a la orden jesuita. Este espacio promueve el intercambio de experiencias, el aprendizaje colaborativo y la construcción de estrategias conjuntas orientadas al cuidado de la casa común desde una perspectiva de justicia socioambiental.

Como parte de estos esfuerzos, la red mantiene vínculos con organismos internacionales de la Compañía de Jesús y participa en proyectos de formación especializados, como programas de capacitación en ecología integral y justicia socioambiental que fortalecen las capacidades de quienes trabajan en distintos territorios y contextos.

Para la académica, estas acciones reflejan el compromiso institucional de la IBERO Puebla con una visión integral de la sustentabilidad que atraviesa la docencia, la investigación, la gestión universitaria y la vinculación social, reafirmando su responsabilidad en la construcción de un futuro más justo y sostenible.

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