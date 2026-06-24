Congreso de Puebla destraba dictamen sobre infancias trans

La Junta de Gobierno y Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso del Estado acordó destrabar y sacar adelante el dictamen para el reconocimiento de las infancias trans en Puebla, tras el reciente ultimátum emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Para acatar la sentencia de la SCJN, la Comisión de Procuración y Administración de Justicia será la encargada de elaborar el proyecto de reforma al Código Civil del Estado.

No obstante, una vez que el documento suba al Pleno para su votación, habrá total libertad para que cada legislador emita un sufragio conforme a sus convicciones.

PAN acusa imposición y reitera voto en contra

A pesar de la obligatoriedad de aprobar el reconocimiento de la identidad de género autopercibida en menores de edad, el bloque opositor adelantó su rechazo a las reformas.

El coordinador de la fracción parlamentaria del PAN y presidente de la Mesa Directiva, Marcos Castro Martínez, sostuvo que los diputados de Acción Nacional votarán en contra y criticó que la SCJN pase por encima de la autonomía del Poder Legislativo.

“Lo hemos dicho desde el principio: no nos pueden instruir en el sentido de cómo se debe aprobar”, sentenció Castro Martínez respecto a la orden federal.

🚨Es un hecho: el Congreso de Puebla elaborará el dictamen que se votará en el Pleno para el reconocimiento de las infancias trans, por acuerdo de la Junta Gobierno y Coordinación.



El presidente de la Mesa Directiva, Marcos Castro, reiteró que el voto de la bancada del PAN será… pic.twitter.com/iySWxJ6skS — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) June 24, 2026

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PRI antepone criterio de “madre de familia”

La diputada local del PRI, Delfina Pozos Vergara, confirmó que se sumará al voto en contra, justificando su decisión desde una perspectiva personal y de crianza, pues sostuvo que, como madre de familia, los menores de 18 años no pueden tomar ese tipo de decisiones.

“Como madre de familia, mis hijos ya están grandes y aún estoy en el camino de guiarlos; considero que la edad también es importante para que los niños o los jóvenes vayan tomando decisiones de acuerdo a un criterio”, declaró.

Este miércoles, el Poder Legislativo enviará un nuevo oficio a la SCJN, para responder que están trabajando en la dictaminación del reconocimiento de las infancias trans, para que niñas, niños y adolescentes puedan solicitar su cambio de nombre y sexo en documentos oficiales.

Editor: César A. García

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