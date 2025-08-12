Laura Artemisa destaca participación ciudadana en La Margarita

Durante la entrega de Alarmas Vecinales en La Unidad Habitacional La Margarita, Laura Artemisa García Chávez destacó la importancia de la participación ciudadana.

La presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso resaltó los Comités de Paz y Seguridad como espacios clave para involucrar a la comunidad.

“Es tiempo de que como ciudadanía tomemos las situaciones en nuestras manos, que nos organicemos y nos reorganicemos para participar”, afirmó.

Además, subrayó la coordinación efectiva entre los tres niveles de gobierno para atender las demandas y fortalecer la seguridad en Puebla.

Además, la diputada sostuvo que el impulso al deporte es fundamental para reconstruir el tejido social y combatir la inseguridad, por lo que está en manos de todas y todos, el destino de la ciudad y del Estado.

La entrega de Alarmas Vecinales estuvo encabezada por José Luis García Parra, coordinador de gabinete, en representación del gobernador Alejandro Armenta.

También asistieron Rodrigo Abdala Dartigues, delegado estatal de Bienestar, y Gabriel Biestro Medinilla, coordinador de regidores, en representación del presidente municipal Pepe Chedraui.

Asimismo, participaron subsecretarios y subsecretarias del Gobierno del Estado, reforzando el compromiso con la seguridad ciudadana y fomentando la colaboración entre autoridades y sociedad.

