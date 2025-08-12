Puebla emite Ficha Amarilla con INTERPOL por mujer desaparecida

La Comisión de Búsqueda de Personas de Puebla emitió una Ficha Amarilla con INTERPOL. Esta acción busca apoyar la localización de María del Pilar Alarcón Velasco, desaparecida el 19 de febrero de 2023 en Puebla.

Para obtener la ficha, la Comisión, encabezada por Juan Enrique Rivera Reyes, coordinó con la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares.

La Comisión ha logrado emitir tres fichas amarillas, incluyendo los casos de Alexis Sánchez Cabanzo, por posibles delitos de extracción de menor y desaparición, y Nadia Guadalupe Morales Rosales, por presuntos delitos de trata de personas y desaparición.

La Ficha Amarilla es una alerta policial internacional. Facilita la recuperación de personas desaparecidas, especialmente menores y víctimas de rapto.

La INTERPOL publica la notificación tras solicitud de la policía de algún país miembro, alertando a las fuerzas de seguridad globales. Esta herramienta da visibilidad internacional y promueve el intercambio de información clave para la investigación.

La coordinación con la Secretaría de Gobernación, dirigida por Samuel Aguilar, garantiza un trabajo eficiente y compartido. Así, se refuerza la seguridad con colaboración interinstitucional, que es responsabilidad de todos.

