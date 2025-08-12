Fuertes lluvias causan estragos en Puebla y zona metropolitana

Las fuertes lluvias ocurridas la tarde de este lunes provocaron estragos en varios puntos de la capital poblana y municipios de la zona metropolitana, por lo que elementos de Protección Civil realizan labores para auxiliar a personas varadas.

En primer lugar, una camioneta quedó atrapada bajo el puente del Parque Industrial FINSA, al igual que una unidad de la RUTA Línea 4 y varios vehículos más. Además, una tromba acompañada de granizo causó afectaciones en calles del municipio de Cuautlancingo.

#AHORA ⚡ Una nueva #lluvia intensa provoca anegaciones en #Puebla capital.



Una camioneta quedó varada debajo del puente de FINSA



📸 @egg_selente pic.twitter.com/cLwooWIY5Q — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) August 12, 2025

Tras el cese de la lluvia, policías estatales y municipales de Cuautlancingo se presentaron en el lugar para resguardar la zona. El conductor atrapado recibió apoyo por parte del personal de Protección Civil.

Asimismo, vecinos reportaron el desbordamiento del canal en la calle Xalatla, lo que ocasionó que toda la zona quedara completamente inundada.

Por su parte, la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres del Estado de Puebla informó que, como parte del monitoreo permanente, se registraron precipitaciones en nueve municipios:

Lluvia ligera en Xiutetelco y Puebla.

Lluvia moderada en seis municipios.

Lluvia fuerte en Puebla.

Caída de granizo en Chignahuapan.

🔍 Como parte del monitoreo permenente que realiza el @Gob_Puebla a través de esta Coordinación se informa que en las últimas horas se registraron precipitaciones en 9 municipios, desglosándose de la siguiente forma:



🌦️Lluvia ligera en Xiutetelco y Puebla.

🌧️Lluvia moderada… pic.twitter.com/WPuF4FG0sD — PC Estatal Puebla (@PCGobPue) August 12, 2025

