Topes generan molestia en la Calzada Ignacio Zaragoza

Tres topes instalados hace unos días sobre la calle 2 Norte, en la subida de la Calzada Ignacio Zaragoza, han generado molestias y preocupación entre los conductores, quienes los califican como “bardas peligrosas”.

Estos topes se encuentran a veinte metros de la entrada principal de la nueva sede del Congreso del Estado de Puebla. Tras una medición, se determinó que tienen una longitud de seis metros y una altura de 16 centímetros.

Esto ha generado inconformidad entre los conductores, pues algunos vehículos pequeños suelen rozar o “arrastrar” al pasar sobre ellos.

Un tercer tope está ubicado a la altura de la 40 Oriente, frente a la iglesia Cristo Rey. Este mide cuatro metros con 60 centímetros de largo y 21 centímetros de altura.

Los conductores reportan que los topes son poco visibles, asemejándose a bardas, y que la señalización también es deficiente, lo que incrementa el riesgo de accidentes.

Además, señalan que estos topes están mal diseñados, provocando congestionamiento vehicular. También representan un peligro para los peatones, ya que aunque están pintados como paso peatonal, son poco usados debido a su ubicación y características.

Los conductores solicitan que los topes sean retirados, que se reduzca su altura o que se mejore la señalización para advertir con suficiente antelación su presencia, con el fin de evitar incidentes y mejorar la fluidez del tránsito.

