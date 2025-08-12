Volcadura en la México-Puebla causa cierre parcial

Un fuerte accidente se registró la tarde de este lunes en la autopista México-Puebla, lo que provocó el cierre parcial de la circulación y largas filas de vehículos en la zona.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 16:45 horas, a la altura del kilómetro 90+600, en dirección a Puebla, cuando un tráiler volcó y bloqueó dos carriles, lo que restringió el paso a un solo carril y generó un congestionamiento considerable.

El accidente dejó varios vehículos varados mientras cuerpos de emergencia y personal de seguridad se movilizaban para atender la situación. Además, la presencia de vehículos de carga en la vía agravó el congestionamiento.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre el estado de salud del conductor ni sobre posibles víctimas adicionales derivadas del incidente.

Cabe destacar que continúan las labores para liberar la circulación afectada con la llegada de equipo de arrastre destinado a retirar la unidad volcada.

#ConexiónVial 🚛 Vuelca un tráiler en la autopista Mexico-Puebla, a la altura del kilómetro 90+500, con sentido a Puebla. pic.twitter.com/6cMq3hvEql — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) August 11, 2025

Editor: César A. García

