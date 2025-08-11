Impulsan riqueza comunitaria con proyectos de energías limpias en Puebla

El gobernador Alejandro Armenta afirmó que con la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum, se materializa la vinculación de empresas inclusivas que usan la tecnología para el desarrollo, que protegen el medio ambiente y que transforman equilibradamente con planes que generan riqueza comunitaria en beneficio de las y los poblanos.

El mandatario explicó que pensar en el litio es una asociación muy clara de lo que su administración busca para Puebla, ya que solo se puede pensar en grande cuando se ama; de lo contrario, se vuelve a la corrupción a través de obras como el Museo Barroco y los edificios del Centro Integral de Servicios.

Durante la rueda de prensa, la Agencia de Energía del Estado de Puebla, a través de su titular Rodolfo Camacho Hernández, presentó dos proyectos estratégicos para impulsar la transición energética y la innovación tecnológica en la entidad. El proyecto en Tianguismanalco, que se desarrolla junto con el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) y la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.

Esta iniciativa busca instalar una innovadora estructura fotovoltaica vertical para el bombeo de riego agrícola, en beneficio de treinta familias productoras en cuarenta hectáreas de cultivos; en este contexto se podrán reducir 94.5 toneladas de CO₂ y aportar 164.2 kW de capacidad instalada al estado para 2025.

Con estas acciones, se pretende que Puebla sea el primer estado del país en contar con una tecnología agrovoltaica vertical desarrollada totalmente a nivel nacional, diseñada por el INAOE e integrada con sistemas fotovoltaicos producidos localmente por la Fábrica de Paneles Solares Tonalli, lo que fortalece nuestra soberanía tecnológica. El modelo permitirá un uso dual del suelo, produciendo de forma simultánea energía, agua y alimentos.

En coordinación con la UNAM, se desarrolla el Proyecto de Exploración e Identificación de Anomalías de Litio en Puebla, que permitirá al Gobierno del Estado contar con un informe científico sobre la ubicación, tamaño y concentración de anomalías geológicas de litio, siempre en apego a que en México la exploración y extracción del litio corresponde exclusivamente a LitioMx, organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal. En este sentido, se han identificado siete municipios con presencia de anomalías de este recurso: Teotlalco, Chietla, San Diego la Mesa Tochimiltzingo, Cuayuca de Andrade, Coatzingo, Tepexi de Rodríguez y Zacapala.

