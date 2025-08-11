“Shrek 5” retrasa su estreno hasta mitad de 2027

La esperada “Shrek 5” pospone su estreno hasta el 30 de junio de 2027, tras atrasarse originalmente de una fecha en julio del 2026 al 23 de diciembre de 2026.

Universal y DreamWorks no han especificado los motivos del retraso, aunque reacomodaron su calendario junto a otros lanzamientos animados de éxito.

El nuevo estreno estará cerca del debut de “Spider-Man: Beyond the Spider-Verse” de Sony, además de evitar competencia directa con “Avengers: Doomsday” y “La Era de Hielo 6”.

“Shrek 5” contará con el regreso de Mike Myers, Eddie Murphy y Cameron Díaz como Shrek, Burro y Fiona, y Zendaya se une como la hija de Shrek. La dirección estará a cargo de Conrad Vernon y Walt Dohrn.

El regreso del ogro y compañía llega un cuarto de siglo tras el estreno original en 2001, película que recaudó cerca de 500 millones de dólares y ganó el Óscar a mejor película animada.

