Chrysalis, la nave que explorará más allá del sistema solar

Chrysalis es un proyecto italiano que propone una nave espacial cilíndrica de 58 kilómetros de largo diseñada para un viaje interestelar de 400 años hacia Próxima Centauri b, un exoplaneta potencialmente habitable ubicado a 4,24 años luz.

La nave está diseñada para transportar entre mil 500 y 2 mil 400 personas; funcionaría como una ciudad autosuficiente con módulos rotatorios que crearían gravedad artificial.

La estructura estaría equipada con niveles dedicados a la producción agrícola con biomas completos, espacios comunes como escuelas y hospitales, vivienda, zonas industriales y reservas manejadas en gran parte por robots.

Para cumplir su meta, Chrysalis tendrá que alcanzar velocidades cercanas al 1.07% de la luz, impulsada por un motor de fusión directa con helio-3 y deuterio, tecnología que está en desarrollo.

Su diseño cilíndrico y la punta estrecha minimizarían los riesgos por micrometeoritos y tensiones estructurales durante aceleración y desaceleración.

El revolucionario concepto ganó el primer premio del concurso Project Hyperion de la Iniciativa para Estudios Interestelares, y representa un gran paso hacia la colonización interestelar y la continuación de la humanidad.

