En una semana, SSC Puebla atendió casi 4 mil auxilios

El presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui Budib, ha impulsado acciones para que la seguridad de las y los poblanos sea una prioridad. Desde el Gobierno de la Ciudad, se han desplegado diversas estrategias para fortalecer la vigilancia y la prevención del delito, construyendo una capital en orden.

A través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), encabezada por el coronel Félix Pallares Miranda, se ha reforzado la presencia policial, la operación de cámaras activas, el uso de tecnología aérea y la implementación de operativos constantes para proteger a la población.

Del 29 de julio al 4 de agosto, la SSC atendió 3 mil 963 auxilios y realizó operativos Centinela en coordinación con el Gobierno del Estado, con el objetivo de recuperar vehículos con reporte de robo y retirar motocicletas que no cumplen con lo establecido en el Código Reglamentario.

En este mismo periodo, se llevaron a cabo mil 28 operativos de Transporte Seguro en más de 100 rutas, revisando 7 mil 360 vehículos mediante recorridos e inspecciones en unidades oficiales de tierra, paraderos y transporte público.

Las acciones desplegadas resultaron en detenciones y aseguramientos por delitos contra la salud y robo a negocios. Además, la SSC reforzó acciones de vinculación social con el sector académico y la ciudadanía, así como la prevención de delitos, atención a víctimas y prevención de violencia contra las mujeres.

Destacan estrategias como Guardianes de la Paz y Senderos Seguros, esta última en colaboración con el gobernador Alejandro Armenta y la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum.

Con un trabajo permanente entre los tres niveles de gobierno, se fortalece la coordinación operativa y la atención a la ciudadanía para garantizar entornos más seguros y una Puebla en paz.