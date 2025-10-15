Pepe Chedraui presenta Primer Informe de Gobierno ante Cabildo

En Sesión Solemne de Cabildo, el presidente municipal, Pepe Chedraui Budib, presentó el Primer Informe de Gobierno sobre la situación que guarda la administración pública municipal, mismo al que dio respuesta el regidor Leobardo Rodríguez conforme lo marca la Ley Orgánica Municipal.

El alcalde afirmó que este documento se alinea con el Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027. En él, expresó, se presentan los resultados en cinco ejes: seguridad ciudadana, desarrollo económico, obras y servicios, bienestar para todas y para todos, así como gobierno moderno. Expuso que este informe contiene el trabajo del presidente municipal así como del gabinete y equipo de trabajo de todo el Ayuntamiento de Puebla.

“Un año de trabajo, de poner orden y de construir juntos una capital imparable. En este año de trabajo, esta administración se ha dedicado a atender las demandas más urgentes de la población, a llevar los servicios públicos a la ciudadanía en sus colonias y en las 17 juntas auxiliares, a construir un gobierno transparente, que cuide cada peso de las y los poblanos haciendo las cosas bien y a la primera”, agregó.

Afirmó que, a 365 días de asumir el cargo, es momento de rendir cuentas e informar a la ciudadanía lo que ha avanzado el Gobierno y ver en qué áreas se deben redoblar esfuerzos. Aprovechó para reafirmar el trabajo coordinado con el gobierno federal y estatal, así como para reconocer el trabajo y respaldo del gobernador, Alejandro Armenta.

“Hoy es el momento de reconocer lo que hemos avanzado y reafirmar el compromiso que asumimos hace un año: servir a Puebla con honestidad con cercanía y con trabajo. Debemos recordar la crítica situación en la que recibimos la ciudad. Nos tocó recibir una ciudad con deudas y con muchos pendientes, encontramos una ciudad con graves problemas de seguridad, con calles deterioradas y con servicios públicos rebasados. Puebla había perdido el rumbo. En estos 365 días enfrentamos los retos con seriedad y sin excusas, con la certeza de que gobernar la ciudad es servirla que Puebla merece regresar al lugar que se merece y que todos deseamos”, puntualizó.

Como parte de la contestación al Primer Informe de Gobierno, el regidor Leobardo Rodríguez, expresó que el Cabildo de Puebla revisará el desempeño del trabajo del alcalde y su equipo de trabajo, evaluarán los alcances y diferentes aristas y visiones. “Es el derecho y obligación en una sociedad democrática como la nuestra. Algunas conclusiones serán más generosas que otras pero este Cabildo no podrá negarse jamás la oportunidad y el reconocimiento de trabajar con un profundo amor a Puebla”, agregó.

Puntualizó que un informe de gobierno debe de entenderse como la más importante oportunidad de rendir cuentas a la ciudad, de lo que se ha hecho y de lo que falta por hacer. “Hoy la ciudad está en mejores condiciones que hace un año pero conscientes estamos de que el sentimiento social indica que debemos estar mejor”, agregó.

El regidor, a nombre de las y los integrantes de Cabildo, reconoció el significado de la visión trazada por el alcalde Pepe Chedraui y conforme a los principios de la transformación de no descansar y no detenerse ni un minuto. “Ese es el concepto de la capital imparable ver más allá de lo inmediato, de lo que deslumbra inmediatamente para dar paso a la construcción a largo plazo”.

A un año de distancia reconoció la recuperación de una política social en el municipio de Puebla a favor de la ciudadanía y para el combate a la pobreza y la desigualdad a través de diferentes instancias como el Sistema Municipal DIF el bienestar. Precisó que en materia de seguridad e infraestructura se avanza con una visión social.

Como parte del orden del día las y los integrantes del Cabildo realizaron honores a la Bandera y entonaron el Himno Nacional y el Himno al estado de Puebla.

