Puebla participa en la 3ª Asamblea General Ordinaria 2025 de la ANCMPM

En representación del alcalde Pepe Chedraui, Aimee Guerra, titular de la Gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural de Puebla, asistió a la 3ª Asamblea General Ordinaria 2025 de la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial (ANCMPM), realizada en el Senado de la República, donde representantes nacionales e internacionales revisaron temas estratégicos para la protección, promoción y gestión sostenible de las ciudades patrimonio del país.

El encuentro fue encabezado por el Mtro. Enrique Francisco Galindo Ceballos, presidente de la ANCMPM; la vicepresidenta Samantha Smith; y Jorge Ortega González, director general de la Asociación. La reunión contó además con la participación de Andrés Morales, representante de la UNESCO en México; la senadora Beatriz Mojica Morga; el embajador de Irán en México, Abolfazl Pasandideh; el Arq. Arturo Balandrano Campos, de la Secretaría de Cultura Federal; y el senador Gino Segura, quien presentó la muestra fotográfica “Encuentro Internacional de Ciudades Patrimonio Turismo Sustentable y el Mundial de Fútbol México 2026”.

Durante la asamblea, se analizaron temas clave para fortalecer el trabajo conjunto, avanzar en la conservación de los monumentos históricos, impulsar la difusión del patrimonio cultural y promover estrategias coordinadas que permitan consolidar a las ciudades patrimonio como referentes nacionales e internacionales.

Al finalizar, Aimee Guerra destacó el valor de este espacio de diálogo y colaboración:

“Me llevo grandes reflexiones y un compromiso renovado de seguir trabajando por la conservación, difusión y fortalecimiento de nuestras ciudades patrimonio. Este tipo de encuentros nos permite unir esfuerzos y consolidar una visión compartida para proteger nuestra riqueza histórica y cultural.”

La participación de Puebla en esta Asamblea, a través de la representación de la Gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural, reafirma el compromiso del alcalde Pepe Chedraui con la preservación y promoción del legado patrimonial que distingue a las ciudades mexicanas como patrimonio mundial.

