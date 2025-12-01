Pepe Chedraui enciende árbol navideño en el Zócalo de Puebla

El Zócalo de la ciudad se iluminó la noche de este domingo, con la luz del Árbol de Navidad de más de 20 metros de altura, encendido por el presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui y la presidenta del DIF municipal, MariElise Budib.

Al lado de Santa Claus y la señora Claus, con sus ayudantes, el edil deseó ¡Felices Fiestas!, así como salud y buen fin de año a quienes estaban presentes.

El árbol navideño de este año, está conformado por luces led, en el que se proyectan imágenes 3D alusivas a estas fechas, como Santa Claus viajando en trineo entregando regalos.

Familias enteras comenzaron a tomarse fotografías en las letras “¡Feliz Navidad!” y los números “2026” que anuncia el nuevo año.

En el Palacio Municipal también fue iluminado por decoración de luces led, mismas que proyectaron una cortina de luces e imágenes navideñas como regalos con grandes moños de dorados y rojos.

Al encendido del árbol asistió el secretario de Seguridad Ciudadana, Félix Pallares Miranda, el secretario de Servicios Públicos, Clemente Gómez Medina, además de la presidenta de la Comisión de Seguridad, Georgina Ruiz Toledo, y la de la Comisión de Derechos Humanos, Alondra Méndez Luis.

Además del Zócalo de Puebla, hay otros puntos iluminados por más de 4 mil 200 figuras, como el Paseo Bravo, la calle 5 de Mayo, el corredor 16 de Septiembre, Analco y Reforma, así como las 17 juntas auxiliares con árboles de 4 metros de altura.

A la par, como parte de “Vive el Invierno en la Capital“, inician las 50 actividades culturales que se realizarán en la ciudad a partir de este domingo, como la ópera “Primero sueño” y recorridos guiados a nacimientos de los templos del Centro Histórico.

