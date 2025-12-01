Segob advierte por comunidades que desmantelan camiones en Puebla-Tehuacán

La ruta de Puebla a Tehuacán es donde se ha detectado una mayor participación de comunidades en el robo y desmantelamiento de transporte de carga, afirmó el secretario de Gobernación estatal, Samuel Aguilar Pala.

En entrevista, el funcionario reconoció que en dicho trayecto existen poblaciones a donde son llevados los camiones robados para descargar mercancía y desmantelar las unidades.

Sin embargo, evitó señalar en qué municipios se ha detectado dicha práctica o el encubrimiento de autoridades municipales a grupos dedicados al robo de transporte, pues dijo que ello compete a la Fiscalía de Puebla.

Aguilar Pala exhortó a presidentes municipales a evitar tener vínculos con la delincuencia organizada y concentrarse en el cuidado de sus demarcaciones, para lo cual pidió destinar los recursos necesarios en materia de seguridad pública.

En ese sentido, dijo que el Consejo Estatal de Seguridad Pública está por concluir la revisión sobre la distribución de recursos que hacen los ayuntamientos en materia de seguridad, por lo que darán seguimiento a las observaciones a los resultados de la misma.

Editor: César A. García

