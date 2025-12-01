García Harfuch niega nexos del crimen organizado con Miss Universo

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, negó que existan indicios de financiamiento del crimen organizado en el certamen de Miss Universo durante una conferencia de prensa en la Ciudad de México.

“No tenemos ningún indicio de que haya dinero del crimen organizado en el concurso de Miss Universo“, afirmó el funcionario federal. Precisó que no existe relación entre el evento y las investigaciones ministeriales en curso.

Las declaraciones ocurren tras revelarse una presunta red delictiva que involucraría a Raúl Rocha Cantú, dueño de la marca Miss Universo. El secretario confirmó que las pesquisas derivaron en 13 órdenes de aprehensión.

La Fiscalía General de la República (FGR) investiga a Rocha Cantú por presuntos delitos de crimen organizado. Las acusaciones incluyen narcotráfico, huachicol y tráfico de armas, según información oficial confirmada.

Cabe destacar que desde 2024 la Organización Miss Universo es propiedad conjunta de la tailandesa JKN y Legacy Holding Group USA Inc. Esta última corresponde a una división de una empresa propiedad del mexicano.

García Harfuch enfatizó la coordinación entre la SSPC y la FGR en las investigaciones. Las autoridades mantienen su postura de separar el certamen de belleza de los procesos penales contra el empresario de Nuevo León.

