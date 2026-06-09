Hombre muere en motel de Puebla; analizan posible robo mediante sedación

La muerte de un hombre al interior de un motel ubicado en la ciudad de Puebla movilizó a corporaciones de seguridad y autoridades ministeriales, quienes indagan si el caso podría estar relacionado con un presunto robo cometido mediante la modalidad conocida como “gotera”.

Los hechos fueron reportados durante este lunes en un establecimiento localizado en la colonia Resurgimiento. Personal del lugar decidió ingresar a una habitación después de no obtener respuesta de los ocupantes y notar que el vehículo con el que habían llegado ya no se encontraba en el inmueble.

Al abrir la habitación, los trabajadores encontraron a un hombre inconsciente, por lo que solicitaron apoyo de los servicios de emergencia. Minutos después, paramédicos y elementos de seguridad pública acudieron al sitio, donde confirmaron que la persona ya había fallecido.

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De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo no presentaba huellas visibles de violencia, por lo que será la necropsia correspondiente la que determine con precisión las causas del deceso. La zona fue asegurada mientras peritos y agentes ministeriales realizaban las diligencias correspondientes.

Información obtenida de manera preliminar señala que la víctima habría ingresado al motel en compañía de una mujer y que posteriormente otro hombre se reunió con ellos. Asimismo, trascendió que al momento de la inspección no fueron localizadas varias pertenencias de valor del fallecido, además de que la camioneta en la que arribó tampoco se encontraba en el lugar.

Ante estos indicios, las autoridades mantienen abierta una línea de investigación para determinar si el hombre fue presuntamente intoxicado o sedado con el objetivo de despojarlo de sus bienes. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se practicarán los estudios que permitan esclarecer las circunstancias en que ocurrió la muerte.

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