¿Estudiar en el extranjero? BUAP lanza convocatoria de movilidad estudiantil 

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), a través de la Dirección General de Internacionalización, publicó la convocatoria de Movilidad Estudiantil Primavera 2027 dirigida a estudiantes regulares de licenciatura en modalidad presencial.

Los alumnos interesados podrán cursar materias durante un periodo en una universidad extranjera o nacional, con beneficios como exención de pago de colegiatura en el extranjero, revalidación de materias en la BUAP y desarrollo de competencias y habilidades interculturales.

Los interesados pueden consultar más detalles en el sitio web internacionalización.buap.mx

El coordinador de Movilidad, doctor Francisco Javier Rico Báez, explicó que la convocatoria aprovecha los más de 300 convenios que tiene la universidad. “Esta convocatoria brinda la oportunidad de que los estudiantes de la BUAP puedan cursar un semestre en alguna universidad, ya sea de México o del extranjero, en los más de trescientos convenios que tiene la universidad”, señaló.

Entre los requisitos se encuentra un avance de carrera del 35 al 75 por ciento, un promedio mínimo de 8.5, no tener más de un recurso durante el historial académico y ninguna materia reprobada al momento de la solicitud. Para países hispanoparlantes se requiere certificado de idioma; para otros destinos, certificado de francés, alemán o inglés.

Rico Báez detalló que, tras la selección, los estudiantes podrán acceder a apoyos económicos complementarios. “Realmente es que todos los estudiantes que son seleccionados se van con un apoyo económico por parte de la institución”, afirmó.

En México, la BUAP colabora con más de 200 universidades en todos los estados de la república, mientras que a nivel internacional tiene convenios con más de 100 universidades. “Lo que buscamos principalmente en el programa de movilidad es la adquisición de competencias interculturales, que ellos puedan desarrollar habilidades como toma de decisiones, independencia, comunicación intercultural, adaptación a diferentes entornos y culturas”, concluyó.

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