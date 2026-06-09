Científicos analizan como el placer instantáneo influye en la depresión

La búsqueda constante de recompensas instantáneas, como comer alimentos gratificantes o recurrir a actividades que generan satisfacción inmediata, podría estar relacionada con un mayor riesgo de desarrollar síntomas depresivos, de acuerdo con recientes investigaciones sobre el procesamiento de recompensas en el cerebro.

Un estudio publicado por Cell Reports Medicine encontró que las personas que sufren depresión muestran una menor expectativa de recompensa antes de recibirla, aunque si pueden experimentar placer una vez que lo obtienen.

Especialistas señalan que la depresión no solo se caracteriza por la tristeza persistente, sino también por la anhedonia, un trastorno que reduce la capacidad de anticipar placer ante actividades futuras.

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Los investigadores explican que esta alteración puede llevar a una búsqueda más frecuente de gratificaciones inmediatas, ya que el cerebro intenta compensar la falta de motivación o expectativa positiva hacia actividades a largo plazo. Entre los ejemplos más comunes se encuentran el consumo de comida ultra procesada, redes sociales o actividades que generan una liberación rápida de dopamina.

Además, diversos estudios han señalado que ciertos hábitos asociados con la gratificación instantánea pueden ofrecer bienestar temporal, pero no necesariamente contribuyen a una mejor salud mental a largo plazo. Expertos advierten que depender de estas recompensas podría reforzar ciclos de insatisfacción y afectar el equilibrio emocional.

Ante este panorama, los especialistas recomiendan fomentar actividades que generen bienestar sostenido, como el ejercicio físico, las relaciones sociales, los pasatiempos creativos y el establecimiento de metas personales, estrategias que han demostrado favorecer la salud mental y reducir el riesgo de depresión.

Editor: Arturo Medina

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