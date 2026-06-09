Detienen a hombre tras ataque con navaja en Cuautlancingo

Como resultado de la atención inmediata a un reporte ciudadano por una riña, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Civil de Cuautlancingo detuvieron a un hombre señalado como presunto responsable del delito de lesiones dolosas en la junta auxiliar de San Lorenzo Almecatla.

Los hechos ocurrieron en la calle Deportiva 2, donde policías municipales acudieron tras recibir un llamado de auxilio. En el lugar, se entrevistaron con la víctima, quien presentaba heridas en el abdomen y la parte baja del pecho.

De acuerdo con su testimonio, al acudir en apoyo de un familiar que presuntamente era víctima de agresiones, fue atacado por Jonathan Cristian “N”, quien presuntamente lo lesionó con una navaja. Asimismo, manifestó su intención de proceder legalmente en contra del señalado.

Tras la valoración realizada por personal de emergencias, se determinó que la víctima presentaba un estado de salud delicado debido a una hemorragia, por lo que fue trasladada a un hospital para recibir atención médica especializada.

En tanto, Jonathan Cristian “N” fue detenido por elementos de seguridad pública y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) por su presunta participación en el delito de lesiones dolosas, quedando registrada la puesta a disposición bajo la carpeta de investigación número FGEP/CDI/FIM/CORD-FLAGRANCIA/008151/2026.

La SSCyPC mantiene acciones permanentes para salvaguardar la integridad de la ciudadanía y garantizar el cumplimiento de la ley.

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