Dan mantenimiento accesos a Puebla con barrido mecánico y mantenimiento

Con el objetivo de dignificar las entradas y salidas de la capital poblana, el Gobierno del Estado que encabeza el gobernador Alejandro Armenta Mier, fortalece el programa de conservación en áreas verdes y vialidades de la Zona Metropolitana. Estos trabajos transforman la imagen urbana, ofrecen espacios públicos dignos y seguros tanto para habitantes como para visitantes.

A través de la Secretaría de Infraestructura, en un hecho sin precedentes, la administración estatal recuperó espacios que estuvieron abandonos. En el periodo de enero a mayo de 2026, las cuadrillas de trabajadores intervinieron 274 mil metros cuadrados de superficie, equivalente a 38 campos de fútbol, lo que genera orden y funcionalidad a las principales arterias viales.

Con labores de jardinería, mantenimiento y limpieza profunda, se han recolectado 663 metros cúbicos de residuos equivalentes a 48 camiones de volteo. El gobierno estatal mejora la imagen urbana de la Zona Metropolitana, lo que también previene focos de contaminación y riesgos viales.

Entre los puntos estratégicos atendidos se encuentran los accesos a la ciudad, como lateral y camellón del Periférico Ecológico en sentido a Chachapa y Valsequillo; entrada a la altura del Camino al Batán, IPETH, Jardines de la Montaña y La Calera. Asimismo, se intervinieron las gasas de la Autopista México-Puebla a la altura del Estadio Cuauhtémoc, San Felipe, La María y Central de Abasto.

Estas acciones se desarrollan bajo la visión del gobernador Alejandro Armenta Mier para garantizar que las vías de comunicación sean “Senderos de Paz”, programa estratégico que encabeza la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, que reafirma la construcción de entornos más seguros, iluminados y dignos para el bienestar de las familias poblanas.

Te recomendamos: