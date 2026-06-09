Tochtepec denuncia penalmente a exalcalde por desvío de 10 mdp

El Ayuntamiento de Tochtepec, que encabeza la presidenta municipal Carolina Aguilar Flores, presentó una denuncia penal formal ante la Fiscalía General del Estado en contra de Marcos P. C., quien fue presidente municipal de dicha demarcación del 2014 al 2018, después de que se detectaran desvío de recursos por más de 10 millones de pesos y peculado.

Fue la misma presidenta municipal quien señaló que la denuncia ya se había presentado en el periodo 2021-2024, pero las autoridades que en ese momento se encontraban en funciones no le dieron seguimiento, por lo que nuevamente se está dando seguimiento a los procedimientos legales contra el expresidente municipal.

Los delitos que se le imputan incluyen abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, peculado, robo y uso ilícito de atribuciones. También se pide el esclarecimiento de ciertos montos por contratos que no están bien definidos y falta documentación, así como de algunos vehículos oficiales extraviados sin que se haya dado el procedimiento de baja.

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El daño patrimonial al erario municipal atribuido al exedil Marcos P.C. consiste en: Créditos fiscales pendientes por 8 millones 597 mil 461 pesos debido a la falta de reportes en la retención del ISR.

debido a la falta de reportes en la retención del ISR. Robo de parque vehicular: desaparecieron del inventario cuatro automóviles oficiales y un camión compactador de basura con un valor de 1 millón 46 mil 320 pesos.

De igual manera, la presidenta municipal informó que se detectaron traspasos directos de dinero público a las cuentas personales del exedil por más de 300 mil pesos y un déficit de 3 millones de pesos en el rubro de obra pública e infraestructura. También se detectaron adeudos por 91 mil pesos ante la CFE y un requerimiento de la Conagua para devolver 387 mil pesos.

La edil enfatizó que apenas se está retomando la investigación, por lo que se espera que avance. Sin embargo, autoridades de la FGE mencionaron que al tratarse de vehículos con fondo de FORTAMUN, sería la federación quien entraría a realizar la investigación.

Cabe señalar que hasta el momento, la presidenta municipal señaló que las finanzas del municipio de Tochtepec se encuentran estables, por lo que no existen anomalías que puedan afectar la actual administración.

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