Panteón Municipal recibiría a 18 mil personas por Día del Padre

Con motivo del Día del Padre, el Gobierno de la Ciudad de Puebla, encabezado por el presidente municipal Pepe Chedraui, estima una afluencia de 18 mil visitantes en el Panteón Municipal los días 20 y 21 de junio, por lo que llevará a cabo un operativo especial coordinado con diversas dependencias de gobierno, a fin de brindar atención ordenada y segura.

Como parte de estos preparativos, el secretario de Servicios Públicos, Clemente Gómez Medina, encabezó una reunión con representantes de distintas dependencias municipales y estatales para fortalecer las acciones de logística, seguridad, movilidad, atención médica y servicios generales, en beneficio de todas y todos.

El operativo contempla módulos de atención distribuidos en distintos puntos del Panteón Municipal, donde habrá servicios como préstamo de sillas de ruedas y cubetas, puntos de hidratación, atención médica, primeros auxilios, información al público y apoyo en caso de extravío de personas, además de trámites relacionados con servicios funerarios y mantenimiento.

Asimismo, el operativo contempla la participación coordinada de corporaciones de seguridad, protección civil, tránsito, bomberos, servicios de salud, personal de limpia y diversas áreas operativas, que trabajarán de manera conjunta para garantizar accesos seguros, una adecuada movilidad peatonal y vehicular, así como espacios limpios y en óptimas condiciones para las y los visitantes.

Con estas acciones, el Gobierno de Pepe Chedraui refrenda su compromiso de trabajar de manera coordinada para ofrecer servicios públicos eficientes y de calidad, reforzando la seguridad, atención y bienestar de las familias poblanas.

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