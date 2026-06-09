Inauguran vuelo Puebla-Los Ángeles

El gobierno estatal que encabeza el gobernador Alejandro Armenta Mier, consolidó un nuevo avance en materia de conectividad internacional con la inauguración del vuelo Puebla–Los Ángeles de Volaris. La ruta inició operaciones con el vuelo 1783 y 78 pasajeros a bordo, como parte de una estrategia que fortalece la movilidad aérea, acerca a las familias poblanas radicadas en Estados Unidos y amplía las oportunidades de desarrollo económico para la entidad.

El secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui, destacó que la apertura de esta conexión forma parte de una expansión histórica de Volaris que contempla 12 nuevas rutas desde Puebla. Señaló que esta decisión refleja la confianza del sector privado en el crecimiento del estado y confirma la posición del estado como uno de los principales polos logísticos, industriales y turísticos del país.

Víctor Gabriel Chedraui subrayó que el liderazgo del gobernador Alejandro Armenta Mier, ha permitido consolidar una visión de desarrollo basada en la conectividad, la prosperidad compartida y la atracción de inversiones. Asimismo, reconoció el respaldo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, así como el apoyo de la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, para fortalecer la presencia de la entidad en los mercados nacionales e internacionales.

El titular de la dependencia indicó que la nueva ruta representa una oportunidad para incrementar el flujo turístico, generar empleos y fortalecer los vínculos económicos entre Puebla y una de las comunidades mexicanas más importantes en el extranjero. Añadió que el fortalecimiento de la infraestructura aeroportuaria nacional, con la participación de Grupo Mundo Maya y la Secretaría de la Defensa Nacional, contribuye a que el Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán responda a las necesidades de crecimiento y competitividad de la entidad.

Durante la ceremonia participó la directora de Operaciones Aéreas de Grupo Mundo Maya, Tamara Lilian Millán Lira; el director de Desarrollo de Mercados, Distribución y Cargo de Volaris, Jorge Roberto García Rojas; la presidenta de COPARMEX Puebla, Beatriz Camacho Ruiz; el presidente municipal de Huejotzingo, Roberto Solís Valles; el presidente municipal de Cuautlancingo, Omar Muñoz Alfaro; el subsecretario de Promoción Turística, José Miguel Vélez R. Moreno, en representación de la secretaria de Desarrollo Turístico del Estado, Carla López-Malo; la gerente de Desarrollo de Mercados de Volaris, Nanci Aidé Galaviz Lomeli; las diputadas Angélica Alvarado Juárez y Ana Laura Gómez Ramírez; el presidente de CANACO Puebla, Héctor Landero Camacho; el presidente del CNET, Gregory Camacho Wardle; y el administrador del Aeropuerto Internacional de Puebla, teniente coronel Nicolás Bonifacio Trujillo Ayllón.

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