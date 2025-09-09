Realizarán mapeo para priorizar rehabilitación de 10 calles

“Sé que hay molestia, me sumo contigo a esta inconformidad y se las transmito a mis secretarios, para que entiendan que no puede haber negligencia, ni omisión, ni tortuguismo, ni burocratismo. Se tienen que hacer las cosas con eficiencia, con prontitud, para poderles servir adecuadamente a las y los poblanos”, puntualizó el gobernador Alejandro Armenta.

Reafirmó que se realizará el proceso de adjudicación de la compra de módulos de maquinaria con pavimentadoras de una forma ágil y eficaz, para atender las principales vialidades de la capital poblana. “Este año vamos a pavimentar más calles que los últimos trienios de los gobiernos panistas y priistas, para ponerles el ejemplo de que sin corrupción se pueden hacer las cosas”.

Recordó que la administración estatal adquirió 16 módulos de maquinaria y ya ordenó la compra de cuatro más que agilizarán los trabajos de rehabilitación, para beneficio de miles de poblanas y poblanos. “Si hay baches en la ciudad es responsabilidad de los ayuntamientos, que quede claro, pero al dejarnos la ciudad destrozada, abandonada por corrupción y por negligencia, el gobierno de la Cuarta Transformación va a actuar, ya estamos haciéndolo”.

Finalmente, el secretario de Infraestructura, José Manuel Contreras de los Santos explicó que, con los 4 módulos de maquinaria que se van a adquirir, se realizará un mapeo en toda la ciudad para determinar las 10 o 12 vialidades que serán intervenidas y que beneficiarán a miles de transeúntes, automovilistas y ciudadanos que ahí viven.

La rehabilitación de las vialidades de los municipios no es función del Gobierno del Estado, sino de las administraciones municipales; sin embargo, el Gobierno estatal refuerza el trabajo de los ayuntamientos para que la ciudadanía cuente con vialidades en buenas condiciones.

