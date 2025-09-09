Establecen acuerdos con normalistas de Teteles mediante diálogo

Funcionarios de los tres niveles de gobierno y representantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos se reunieron con alumnas del Consejo Estudiantil de la Escuela Normal Rural Carmen Serdán de Teteles, en una mesa de trabajo encabezada por el Secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala.

El diálogo, celebrado siguiendo las instrucciones del gobernador Alejandro Armenta de privilegiar esta herramienta para la solución de conflictos, permitió analizar las principales demandas de las normalistas. Durante la novena reunión entre ambas partes según destacó Aguilar Pala, se alcanzaron varios acuerdos significativos.

Se estableció que el Gobierno del Estado analizará la restricción de matrícula, para lo cual personal de la SEP realizará una visita a las instalaciones el próximo 12 de septiembre con el propósito de revisar conjuntamente la compulsa de aspirantes. Además, se permitirá el acceso a personal de la Comisión de Derechos Humanos para supervisar el estado de las alumnas internadas.

El titular de la SEGOB reiteró el compromiso de respetar sus demandas y libre expresión, subrayando “la importancia de llegar a acuerdos por el bien de ambas partes y evitar confrontación o actos que sólo dividan y afecten a terceros”. Por su parte, Manuel Viveros Narciso, Secretario de Educación Pública, aseguró que “en Puebla, ningún joven se quedará sin oportunidades de estudio” y exhortó a las estudiantes a “trabajar coordinadamente y permitir que más jóvenes formen parte de su comunidad normalista”.

La próxima reunión quedó calendarizada para el 18 de septiembre, donde se abordarán los avances en la revisión de las denuncias en contra de maestros o personal académico de la institución cuya permanencia en el plantel es cuestionada por las estudiantes.

Te recomendamos: